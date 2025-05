Ezra Miller | la star di The Flash nel film di vampiri di Lynne Ramsay

Dopo un periodo di polemiche, Ezra Miller è pronto a tornare sul grande schermo nel nuovo film di Lynne Ramsay, noto per opere come "Die My Love". I due collaboreranno nuovamente dopo il successo di "E ora parliamo di Kevin", con un intrigante progetto sui vampiri che promette di esplorare tematiche oscuri e affascinanti.

Dopo un periodo particolarmente controverso, l'attore tornerà sul grande schermo nel nuovo progetto della regista di Die My Love. Ezra Miller e Lynne Ramsay sono pronti a collaborare per la seconda volta dopo E ora parliamo di Kevin. La regista lavorerà ad un film sui vampiri e ha deciso di coinvolgere la star di Animali fantastici. Nonostante sia una regista riconosciuta a livello internazionale, Lynne Ramsay ha diretto soltanto cinque lungometraggi in più di venticinque anni, nonostante abbia lavorato a parecchi corti. La nuova collaborazione tra Ezra Miller e Lynne Ramsay e la lontananza dal cinema "Sto realizzando un film sui vampiri e lo faccio con Ezra Miller, che era in E ora parliamo di Kevin" ha confessato al ...

