Ezio Greggio e Marina Suma a Salina per ricordare Massimo Troisi a 31 anni dalla scomparsa

Ezio Greggio e Marina Suma saranno a Salina per ricordare Massimo Troisi a 31 anni dalla sua scomparsa. I due artisti riceveranno il Premio Massimo Troisi 2025 durante la XIV edizione del Marefestival, in programma dal 13 al 15 giugno. L'evento celebra la memoria del celebre artista napoletano, scomparso nel 1994, nei luoghi che hanno ispirato la sua straordinaria carriera.

