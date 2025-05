Export l’istituto Tagliacarne | 120 mila le Pmi che vendono all’estero Altre 17mila potrebbero ma non lo fanno

Secondo l'Istituto Tagliacarne, in Italia sono 120.876 le PMI che esportano oltre confine. Tuttavia, altre 17.000 aziende hanno il potenziale per unirsi a questo numero, ma non riescono a farlo autonomamente. Senza il giusto supporto, queste imprese faticano a conquistare i mercati internazionali, nonostante soddisfino tutti i requisiti necessari.

Sono 120.876 le aziende italiane che esportano all’estero. Ma ci sono almeno altre 17.000 imprese che potrebbero rapidamente aggiungersi a questa platea se adeguatamente supportate, perché pur possedendo tutti i requisiti per aprirsi ai mercati internazionali da sole non riescono farlo o lo fanno solo occasionalmente. Mettere tutte queste imprese potenziali esportatrici nella condizione di vendere oltreconfine potrebbe portare ad un aumento stimato tra il 2,6% e il 3,0% del complessivo fatturato esportato. È quanto emerge dal Rapporto di Unioncamere sulle imprese potenziali esportatrici realizzato dal Centro Studi Tagliacarne sulla base degli ultimi dati ufficiali sulla struttura delle imprese che esportano... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

