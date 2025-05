Exit poll elezioni a Genova 2025 | Silvia Salis avanti su Pietro Piciocchi con 53-57%

Si sono chiusi alle 15 i seggi per le elezioni comunali di Genova 2025, dando il via agli exit poll e alle prime proiezioni. Il duello elettorale tra Silvia Salis e Pietro Piciocchi si fa acceso, con Salis in vantaggio con 5.357 voti. Scopri come si sviluppa questa competizione e quali potrebbero essere i risultati finali. Continuate a leggere per tutti gli aggiornamenti.

Chiusi alle 15 i seggi per le comunali 2025 a Genova: ora via a exit poll, proiezioni e primi risultati reali. Al centro del duello elettorale Silvia Salis e Pietro Piciocchi... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Exit poll elezioni a Genova 2025: Silvia Salis avanti su Pietro Piciocchi con 53-57%

