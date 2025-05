Exit poll amministrative 2025 | Salis Cifarelli Barattoni e Bitetti in testa a Genova Matera Ravenna e Taranto

Le elezioni amministrative del 2025 stanno tenendo l'attenzione dei cittadini italiani, con risultati parziali sugli exit poll che vedono Salis, Cifarelli, Barattoni e Bitetti in testa a Genova, Matera, Ravenna e Taranto. Dopo la chiusura delle urne alle 15, oltre due milioni di elettori hanno espresso il loro voto, segnando un'importante giornata per la politica locale.

Le urne si sono chiuse alle 15 in numerosi comuni delle regioni a statuto ordinario e in alcune città della Sicilia, mentre i cittadini sono usciti per esprimersi in vista delle elezioni amministrative 2025. Il numero complessivo degli aventi diritto a votare si attesta intorno ai due milioni. Nei comuni coinvolti sono state scelte le

