Exit Poll a Ravenna | Barattoni oltre il 60%

I primi exit poll delle elezioni a Ravenna indicano una chiara vittoria del centrosinistra, guidato da Alessandro Barattoni, con percentuali tra il 61% e il 65%. Il centrodestra, rappresentato da Nicola Grandi, si attesta tra il 21,5% e il 25,5%, mentre Alvaro Ancisi segue al terzo posto. L'esito del voto segna una netta supremazia della sinistra nella città romagnola.

