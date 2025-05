Ex mercato annonario 85 milioni di euro per riqualificarlo

L'ex mercato annonario di viale Don Morosini a Latina sta per rinascere con un ambizioso progetto di riqualificazione da 85 milioni di euro. Dopo un decennio di abbandono e degrado, sono previsti interventi strutturali, la realizzazione di nuovi impianti e l’adeguamento sismico per restituire alla comunità uno spazio vitale e funzionale. Ieri si è svolto un sopralluogo per avviare ufficialmente i lavori.

