Ex Icos primo atto verso la demolizione | ordinanza di chiusura per il cantiere

Il Comune di Latina ha avviato il processo di demolizione dell'ex Icos, emettendo un'ordinanza di chiusura per la strada circostante. Questo intervento, comunicato dall'assessore alla MobilitĂ Gianluca Di Cocco attraverso i social, rappresenta un importante passo verso la bonifica di uno dei principali ecomostri della cittĂ , segnando un cambio di rotta nella gestione del territorio pontino.

Il Comune di Latina ha emesso l’ordinanza di chiusura della strada che corre intorno all’ex Icos. Primo atto vero verso le procedure di demolizione di uno degli ecomostri del capoluogo pontino. L’annuncio, su Facebook, da parte dell’assessore alla MobilitĂ , Gianluca Di Cocco, che spiega in un... 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Ex Icos, primo atto verso la demolizione: ordinanza di chiusura per il cantiere

Approfondimenti da altre fonti

Ex Icos, primo atto verso la demolizione: ordinanza di chiusura per il cantiere; Riqualificazione delle Vele: progetto rimodulato e suddiviso in due stralci. Cosa cambia; Le notizie piĂą importanti di oggi 26 maggio 2025 a Latina e in provincia; Ex Icos primo atto verso la demolizione | ordinanza di chiusura per il cantiere. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ex Icos, primo atto verso la demolizione: ordinanza di chiusura per il cantiere - L'ordinanza del Comune: strada chiusa per avviare i lavori. Ecco come saranno effettuate le operazioni Il Comune di Latina ha emesso l’ordinanza di chiusura della strada che corre intorno all’ex Icos. 🔗Come scrive latinatoday.it

Icos, vietata la dinamite: andrà demolito pezzo per pezzo - Per la demolizione dell’ex Icos sulla Pontina, primo atto del primo stralcio dei lavori del progetto “A gonfie vele” di Ater e Comune di Latina, si userà invece il metodo della “pinzatura ... 🔗Scrive ilmessaggero.it

Addio allo scheletro ex Icos, si corre dopo l’altolà del Ministero per le Infrastrutture - il progetto di demolizione e abbattimento dell'ex Icos, il rudere presente a ridosso della strada Pontina, primo passo per dare poi il via libera al resto degli interventi. Emerge dall'atto ... 🔗Si legge su msn.com

Non Mi Dire te l'ho detto - Primo Atto