Ex Gabrielli stop alla produzione a Tolentino A rischio 25 lavoratori

La decisione della proprietà di Ex Gabrielli di interrompere la produzione nel sito di Tolentino segna un momento critico per l’azienda e per i suoi lavoratori. Con la trasformazione dell'attività in un polo logistico, ben 25 dipendenti rischiano di perdere il proprio posto di lavoro, mettendo a repentaglio la stabilità economica delle loro famiglie. La situazione richiede attenzione e un intervento immediato.

"La proprietà ha evidenziato la necessità di interrompere la produzione nel sito di Tolentino, e trasformare parte dell’attività esclusivamente in polo logistico e di magazzino. Una scelta che avrebbe ripercussioni per 25 lavoratori e le loro famiglie, su un totale di 41 dipendenti". A lanciare l’allarme per Castelli spa, la storica ex Nazareno Gabrielli (ed ex Boost) di Tolentino, sono i sindacati, rappresentati da Stefano Tordini, segretario provinciale Slc Cgil, e Alessandro Gay, segretario generale Fistel Cisl Marche. Giovedì scorso si è svolto l’incontro tra l’azienda e le organizzazioni sindacali con le relative rsu... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ex Gabrielli, stop alla produzione a Tolentino. A rischio 25 lavoratori

