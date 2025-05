EX DEMA – UGL METALMECCANICI | SIGLATO L’ACCORDO AL MIMIT

Oggi, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato siglato un importante accordo tra ex Dema e i metalmeccanici UGL, che segna la conclusione di una lunga vertenza. L'evento ha visto la partecipazione del Ministro Adolfo Urso e rappresenta un passo cruciale per l'azienda, attiva nel settore aeronautico e fornitrice di prestigiosi gruppi come Leonardo, Airbus e Boeing.

