Evade dai domiciliari per vivere in strada a Catania con dei clochard | Meglio senza tetto che vivere con la mia compagna

Un 56enne evadere dagli arresti domiciliari a Biancavilla per vivere con i clochard di piazza Verga a Catania, preferendo la vita in strada alla convivenza con la compagna. Dopo un acceso litigio, la sua fuga ha attirato l'attenzione dei carabinieri, che lo hanno arrestato per evasione, rivelando una situazione complessa e drammatica.

Lascia gli arresti domiciliari a Biancavilla dopo un'accesa discussione con la convivente e va a vivere in strada a Catania, assieme ad alcuni clochard di piazza Verga. Protagonista della vicenda un 56enne che è stato trovato dai carabinieri e arrestato per evasione. Ai militari dell'Arma l'uomo ha ribadito che «preferiva vivere per strada piuttosto che con la compagna a Biancavilla»

