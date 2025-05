Evade dai domiciliari per non stare con la compagna arrestato e ricondotto a casa

Un 56enne di Biancavilla, già agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri dopo essere evaso per sfuggire alla compagnia della sua compagna. I controlli della stazione locale mirano a garantire il rispetto delle misure cautelari, portando alla sua immediata riconduzione a casa. La vicenda mette in luce le sfide nel monitoraggio delle restrizioni legali.

I carabinieri della stazione di Biancavilla, nell'ambito dei controlli volti a garantire il rispetto delle misure cautelari imposte dall'autorità giudiziaria, hanno arrestato un 56enne residente a Biancavilla, già sottoposto agli arresti domiciliari, che si era allontanato arbitrariamente dalla...

