Evade dai domiciliari e va a vivere con i clochard | Meglio vivere in strada che con la mia compagna

Un uomo di 56 anni, evadendo dagli arresti domiciliari, ha scelto di vivere tra i clochard a Catania, sostenendo che fosse preferibile alla convivenza con la sua compagna a Biancavilla. I carabinieri, sulle sue tracce, lo hanno eventualmente arrestato. La sua decisione mette in luce un paradosso sociale e personale che spinge alcune persone a cercare alternative estreme alla loro situazione familiare.

