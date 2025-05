Europei ginnastica artistica 2025 oggi | calendario 26 maggio orari tv streaming italiani in gara

Oggi, lunedì 26 maggio, si apre il sipario sugli Europei 2025 di ginnastica artistica a Lipsia, Germania. A partire dalle ore 11.00, il palcoscenico europeo sarà animato dalle qualificazioni femminili, con atlete italiane pronte a dare il massimo. Gli appassionati potranno seguire l'evento in diretta per non perdere neppure un secondo di questo straordinario spettacolo sportivo. Scopri gli orari TV e lo streaming per non perderti nulla!

Oggi lunedì 26 maggio (a partire dalle ore 11.00) incominciano gli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) si alza il sipario sulla rassegna continentale e si preannuncia subito grande spettacolo con le qualificazioni femminili, che assegneranno anche le medaglie della gara a squadre. Quattro suddivisioni da urlo ci terranno compagnia fino alle ore 20.00 per conoscere le formazioni che saliranno sul podio e le individualiste che si qualificheranno alle varie finali. L’Italia si presenterà all’appuntamento con grandissime ambizioni, desiderosa di confermarsi sul trono dopo il dominio inscenato lo scorso anno a Rimini... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei ginnastica artistica 2025 oggi: calendario 26 maggio, orari, tv, streaming, italiani in gara

