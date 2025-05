Europa League al Tottenham i miracoli del portiere italiano Vicario | VIDEO

Il Tottenham ha conquistato l'Europa League, trionfando 1-0 contro il Manchester United. Protagonista indiscusso della finale è stato il portiere italiano Guglielmo Vicario, autore di interventi decisivi. Insieme a Destiny Udogie, Vicario ha guidato la squadra verso una vittoria storica, regalando emozioni e speranze a un club in cerca di riscatto. Scopri il video dei momenti salienti di questa incredibile partita!

Il Tottenham ha vinto l'Europa League battendo in finale per 1-0 il Manchester United: tra i protagonisti, anche Guglielmo Vicario. Il video. Guglielmo Vicario e Destiny Udogie hanno trionfato in Europa League dopo una stagione non indimenticabile: il loro Tottenham ha battuto 1-0 il Manchester United grazie alla rete di Brennan Johnson e alle parate dell'ex Empoli. Guarda gol e highlights della partita. A fine partita c'è stata una grandissima festa in campo per gli Spurs, che non vincevano un trofeo da 17 anni... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it