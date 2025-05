eurOffice al Salone dell’Edilizia – SED 2025

Euroffice si fregia di partecipare al Salone dell’Edilizia (SED) 2025, un evento significativo nel panorama fieristico. Svoltosi dal 22 al 24 maggio presso il Polo fieristico A1EXPO, questa manifestazione inaugura una serie di importanti iniziative di Comunicazione e Marketing pianificate per l’anno, evidenziando l'impegno di Euroffice nel settore dell'edilizia e dell'innovazione.

Nell'ambito delle attività di Comunicazione e Marketing 2025, la partecipazione al SED 2025, costituisce la prima ai tre grandi eventi in programma per l'anno in corso. Il Salone dell'Edilizia che si è svolto dal 22 al 24 maggio 2025 al Polo fieristico A1EXPO sito in Viale delle Industrie, 10

