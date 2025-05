Euro in rialzo scambiato a 11413 dollari

L'euro registra un significativo rialzo sui mercati valutari, scambiato questa mattina a 1,1413 dollari, con un incremento dello 0,45%. Anche nei confronti dello yen giapponese la moneta unica europea mostra slancio, valutata a 162,7500 yen con un aumento dello 0,52%. Questo trend positivo riflette l'andamento delle dinamiche economiche globali e le aspettative degli investitori.

Euro in rialzo questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1413 dollari con un avanzamento dello 0,45% e a 162,7500 yen con un aumento dello 0,52%... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Euro in rialzo, scambiato a 1,1413 dollari

Se ne parla anche su altri siti

Euro in rialzo, scambiato a 1,1413 dollari - ROMA, 26 MAG – Euro in rialzo questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1413 dollari con un avanzamento dello 0,45% e a 162,7500 yen con un aumento dello 0,52%. Secondo lasicilia.it

Euro: in rialzo, vicino a quota 1, 14 dollari - (AGI) - Tokyo, 7 mag. - Il dollaro resta sotto pressione dopo ideludenti dati Usa sul mercato del lavoro e l'avvertimento delpresidente della Fed sul rischio di surriscaldamento deimercati azionari. Si legge su agi.it

Euro: in lieve rialzo in avvio delle contrattazioni - (AGI) - Roma, 18 giu. - Euro in lieve rialzo in apertura deimercati, scambiato a 1,347 dollari e 139,56 yen. agi.it scrive