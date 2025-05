Estra | il consiglio di amministrazione approva i risultati consolidati di bilancio al 31 dicembre 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Estra S.p.A. ha approvato i risultati consolidati di bilancio al 31 dicembre 2024, evidenziando un significativo miglioramento rispetto all'anno precedente. Questo progresso è stato sostenuto dallo sviluppo delle attività commerciali, che ha beneficiato di una maggiore efficienza operativa e di innovazioni strategiche. L'azienda continua quindi a perseguire un percorso di crescita sostenibile e di valore nel mercato energetico.

Arezzo, 26 maggio 2025 –  Il Consiglio di Amministrazione di Estra S.p.A. (di seguito anche “Il Gruppo”) ha approvato i risultati consolidati di bilancio per il 2024,in sensibile miglioramento rispetto all’esercizio precedente, grazie allo sviluppo delle attivitĂ commerciali favorito dalla maggiore stabilitĂ dei mercati energetici e all’andamento positivo delle attivitĂ di distribuzione gas. In un contesto macroeconomico e geopolitico che continua ad essere caratterizzato da una certa instabilitĂ , il Gruppo Estra ha dimostrato una forte soliditĂ e una grande capacitĂ di adattamento agli scenari di mercato... 🔗 Leggi su Lanazione.it