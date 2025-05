Estra | approvato il bilancio 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Estra S.p.A. ha approvato il bilancio 2024, evidenziando risultati consolidati significativamente migliorati rispetto all'anno precedente. Questo progresso è attribuibile allo sviluppo delle attività commerciali, supportato dalla crescente stabilità dei mercati.

