Estorsioni e usura dallo Stato oltre 2 milioni alle vittime pugliesi | La denuncia paga

Nei recenti sviluppi della lotta contro il racket e l'usura in Puglia, la Relazione Annuale 2024 del Commissario Straordinario del Governo, prefetto Maria Grazia Nicolò, svela un allarmante quadro: oltre 2 milioni di euro sono stati restituiti alle vittime, sottolineando l'importanza della denuncia. L'intervento delle istituzioni si rivela cruciale nella lotta contro questi crimini, con il Prefetto che offre una panoramica dettagliata delle iniziative adottate.

Nei giorni scorsi è stata pubblicata la Relazione Annuale 2024 a firma del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, il prefetto Maria Grazia Nicolò, nonché presidente del Comitato di Solidarietà. La relazione evidenzia con forza come... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Estorsioni e usura, dallo Stato oltre 2 milioni alle vittime pugliesi: "La denuncia paga"

