Esther costringe Miguel a scegliere tra Gracia ed amore indagini su Oscar e piani di Paca

Nella puntata del 27 maggio 2025 di "Ritorno a Las Sabinas", Esther mette Miguel di fronte a una scelta cruciale tra Gracia e il suo vero amore. Mentre le indagini su Oscar si intensificano e Paca trama in segreto, il tensione cresce. Segui i colpi di scena di questo episodio, in onda alle 16.00 su Rai1, per scoprire quale decisione prenderà Miguel.

Le anticipazioni della puntata di Ritorno a Las Sabinas del 27 maggio 2025 si presentano ricche di sviluppi emozionanti e colpi di scena. In questo episodio, trasmesso alle ore 16.00 su Rai1, il clima si fa teso: Esther non tollera più il comportamento incerto di Miguel e lo costringe a fare chiarezza sui suoi sentimenti.

