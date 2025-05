Essity e il futuro Compleanno con rinascita dello stabilimento

Essity celebra un compleanno speciale: 40 anni di presenza in Italia e la rinascita dello stabilimento di Porcari. Inaugurato un nuovo magazzino ad alta tecnologia di 8.400 metri quadrati, rappresenta una straordinaria evoluzione. Oltre ogni barriera, Essity segna il suo futuro con innovazione e sostenibilitĂ , ribadendo l'importanza di un'azienda che si rinnova come l'Araba Fenice, pronta ad affrontare nuove sfide.

UN COMPLEANNO speciale. Oltre ogni barriera, come si legge accanto al logo. Per i primi 40 anni di Essity in Italia, ha avuto luogo l’inaugurazione del nuovo magazzino ad elevata tecnologia, 8.400 metri quadrati, nello stabilimento di Porcari, nella Piana di Lucca. Un sito risorto come l’Araba Fenice, dopo il vasto incendio del 12 marzo del 2023. Il fuoco distrusse tutto e in meno di due anni è ripresa l’operativitĂ , con la produzione che non si fermò mai e senza un solo giorno di cassa integrazione da parte dei dipendenti che accettarono di lavorare manualmente e senza automazione, per proseguire... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Essity e il futuro. Compleanno con rinascita dello stabilimento

