Esplosione nella notte all’ATM dell’ufficio postale | indagano i Carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di tensione nelle prime ore di questa mattina in via Alessandro Manzoni, dove ignoti malviventi hanno preso di mira l’ufficio postale del paese. Intorno alle ore 03:20, è stata fatta esplodere la postazione bancomat (ATM) mediante l’utilizzo di un ordigno artigianale del tipo “marmotta”, provocando ingenti danni alla struttura. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Stazione di Monteverde, supportati dall’Aliquota Operativa, per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi. Al momento il danno è in corso di quantificazione e non è ancora chiaro se i responsabili siano riusciti a portare via del denaro... 🔗 Leggi su Anteprima24.it