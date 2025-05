Esplorazioni Tartiniane | visita alla città e concerto finale alla chiesa di Santa Caterina

Il prossimo sabato 31 maggio, si concluderanno le Esplorazioni Tartiniane con una visita eccezionale alla città, culminante in un concerto finale presso la chiesa di Santa Caterina. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con il Dipartimento e la Biblioteca di Scienze Statistiche dell’Università di Padova, promette di offrire un’esperienza unica all’insegna della musica e della cultura tartiniana. Un viaggio imperdibile per gli appassionati e curiosi.