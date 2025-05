esperia cagliari vince contro halley matelica nella semifinale playoff b interregionale

L'Esperia Cagliari conquista la finale dei playoff di B interregionale con una vittoria thrilling contro Halley Matelica, chiudendo il match sul punteggio di 66-64. Una partita avvincente, caratterizzata da momenti di pura adrenalina, dove i protagonisti in campo hanno dato il massimo. In evidenza, le prestazioni decisive di Giordano e Panzini, che hanno regalato emozioni e speranze ai loro tifosi. Ora, la finale attende l'Esperia, pronta a lottare per

HALLEY MATELICA 64 ESPERIA CAGLIARI 66 HALLEY MATELICA: Arnaldo 19, Rolli, Panzini 14, Pali ne, Dieng 9, Morgillo ne, Mazzotti 2, Zanzottera 12, Riccio 6, Gaeta ne, Musci 2, Eliantonio. All. Trullo. ESPERIA CAGLIARI: Manca 3, Cabriolu 4, Giordano 20, Villani ne, Thiam 6, Picciau 10, Locci 3, Maresca 9, Bartolozzi 8, Sanna 3. All. Manca. Parziali: 14-11, 14-16, 20-28, 16-11; progressivi: 14-11, 28-27, 48-55, 64-66. Cagliari si porta 1-0 nella serie di semifinale playoff della B interregionale, vincendo in casa della Halley, come aveva già fatto al termine del Play In Gold. Ora la Halley dovrà compiere l'impresa in terra sarda, giovedì sera (ore 21), per ritrovare la parità e giocarsi l'accesso in finale domenica prossima in casa...