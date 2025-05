Esordio vincente per Sinner al Roland Garros

Esordio positivo per Jannik Sinner al Roland Garros, dove ha superato il francese Arthur Rinderknech in tre set. Dopo un avvio convincente, il giovane talento ha affrontato alcune difficoltà nel terzo set, ma è riuscito a mantenere il controllo e chiudere la partita. Ora lo attende la sfida con Richard Gasquet, un ulteriore test nel prestigioso torneo parigino.

Battuto in tre set Rinderknech, ora la sfida con Gasquet PARIGI (FRANCIA) - Due set in scioltezza, poi nel terzo si complica la vita ma alla fine porta a casa il risultato. Esordio vincente per Jannik Sinner al Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sulla terra rossa parigina: il numero... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Esordio vincente per Sinner al Roland Garros

Su questo argomento da altre fonti

Roland Garros 2025: Sinner pronto all'esordio contro Rinderknech; Musetti, esordio vincente al Roland Garros: Hanfmann battuto in tre set; Jannik Sinner oggi: quando gioca, programma, orario e dove vedere le partite in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Musetti vince al Roland Garros 2025, Hanfmann ko. Il prossimo avversario. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tennis, Roland Garros: esordio vincente per Sinner contro Rinderknech - A Parigi sul "Philippe Chatrier", nella sessione serale, il numero 1 del mondo ha superato il francese Arthur Rinderknech, n.75 Atp: 6-4, 6-3, 7-5 il punteggio a favore del campione altoatesino. 🔗Secondo rainews.it

Roland Garros, Sinner: "Contento di come ho gestito la situazione, soprattutto nel terzo set" - Esordio vincente per Jannik Sinner che ha superato al primo turno del Roland Garros il padrone di casa Arthur Rinderknech, soffrendo solo nel terzo set dove ha dovuto recuperare uno svantaggio di 4-0. 🔗Segnala msn.com

Roland Garros, debutto vincente per Sinner: 3-0 a Rinderknech - Jannik Sinner chiude l'esordio al Roland Garros vincendo 6-4, 6-3, 7-5 contro Arthur Rinderknech approdando al secondo turno dove se la vedrà contro un altro francese, Richard Gasquet ... 🔗Lo riporta msn.com

Musetti-Hanfmann | EXTENDED HIGHLIGHTS | Roland Garros 2025