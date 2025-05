Esordio vincente per Sinner al Roland Garros

Jannik Sinner inizia col piede giusto la sua avventura al Roland Garros. Dopo due set dominati, il tennista italiano affronta qualche difficoltà nel terzo, ma riesce a chiudere la partita a suo favore. Sebbene il torneo si preannunci impegnativo, Sinner, attualmente numero uno del mondo e semifinalista nella passata edizione, dimostra di avere la determinazione necessaria per andare lontano.

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Due set in scioltezza, poi nel terzo si complica la vita ma alla fine porta a casa il risultato. Esordio vincente per Jannik Sinner al Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sulla terra rossa parigina: il numero uno del mondo, semifinalista l’anno scorso, batte in tre set Arthur Rinderknech, 6-4 6-3 7-5 in due ore e 15 minuti di gioco. Bravo Sinner a recuperare due break di svantaggio nel terzo parziale dove era finito sotto 4-0. Al secondo turno Sinner affronterà la wild card Richard Gasquet, al suo ultimo torneo prima del ritiro e già battuto tre volte su tre, l’ultima lo scorso anno proprio al Roland Garros... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Su questo argomento da altre fonti

Sinner, esordio vincente al Roland Garros: ha spento il circo di Rinderknech; Tennis, Roland Garros: esordio vincente per Sinner contro Rinderknech; Esordio positivo per Sinner al Roland Garros, battuto Rinderknech; Sinner-Rinderknech, la diretta al Roland Garros 6-4, 6-3, 0-4: doppio break, passaggio a vuoto di Jannik. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Sinner, esordio vincente al Roland Garros: ha spento il circo di Rinderknech - Un inspiegabile black out, dopo le piroette e un servizio da sotto del rivale, ha trasmesso inquietudine. Jannik sorride con Donnarumma: ... 🔗Riporta repubblica.it

Roland Garros, debutto vincente per Sinner: 3-0 a Rinderknech - Jannik Sinner chiude l'esordio al Roland Garros vincendo 6-4, 6-3, 7-5 contro Arthur Rinderknech approdando al secondo turno dove se la vedrà contro un altro francese, Richard Gasquet ... 🔗Segnala msn.com

Sinner vince contro Rinderknech in tre set (6-4, 6-3 7-5), ora sfiderà Gasquet al secondo turno - Jannik Sinner è pronto al debutto a Parigi per il Roland-Garros 2025. Il grande tennis fa tappa a Parigi e gli occhi sono tutti puntati sul numero uno ... 🔗Come scrive leggo.it