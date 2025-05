Esiti mobilità personale educativo 2025 | pubblicazione il 27 maggio

Il 27 maggio 2025 si attende la pubblicazione degli esiti della mobilità del personale educativo per l'anno scolastico 2025/26. Le graduatorie, comprensive di nominativi, destinazioni e punteggi, saranno disponibili sui siti degli Uffici scolastici territoriali. Ulteriori comunicazioni verranno fornite tramite e-mail e sulla piattaforma Istanze Online, garantendo trasparenza e accessibilità ai risultati.

