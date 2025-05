Escursione alla scoperta del deserto dei Calanchi del Cannizzola

Scopri l'incantevole bellezza del deserto dei Calanchi del Cannizzola con la guida naturalistica Antonino Di Grazia. Questa escursione ti porterà in un luogo di straordinario interesse geomorfologico, caratterizzato da paesaggi erosi e desertici che lo rendono unico in Sicilia. I Calanchi, noti anche come "Valanchi", offrono un'esperienza imperdibile per gli amanti della natura e della geologia.

