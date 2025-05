Escort uccisa e ritrovata nuda con un coltello nella schiena

Una tragica scoperta ha scosso la comunità di Legnano: il corpo senza vita di Vasilica Potincu, 35 anni e originaria della Romania, è stato trovato nudo e con un coltello conficcato nella schiena. La donna, identificata come escort, è stata rinvenuta con un asciugamano che le copriva il volto, suscitando indignazione e preoccupazione per l'ennesimo caso di violenza al femminile.

Si chiamava Vasilica Potincu la donna di 35 anni e di origini rumene ritrovata ieri pomeriggio nuda e con un asciugamano che le copriva il volto, uccisa da un colpo di arma da taglio alla schiena nella quale era ancora conficcata – pare una mannaia di piccole dimensioni – a Legnano in provincia di Milano. . Escort uccisa e ritrovata nuda con un coltello nella schiena L'Identità... 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Escort uccisa e ritrovata nuda con un coltello nella schiena

Nella casa del marito di Chamila, uccisa da Emanuele De Maria e ritrovata fra le boscaglie del Parco Nord: “È un uomo distrutto, quell’assassino ha rovinato una famiglia integrata e perbene” - Cinisello Balsamo, 11 maggio 2025 – In un'atmosfera di tensione e tristezza, il citofono squilla e la voce di Himanshu risuona nel condominio. 🔗continua a leggere

Escort e mamma: uccisa con 7 coltellate la donna a Legnano; sotto la lente la sua doppia vita - La vittima è stata ritrovata in una pozza di sangue nell'appartamento che usava per incontrare clienti. Si cerca di risalire proprio a loro per rintracciare il possibile killer ... 🔗Segnala dire.it