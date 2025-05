Escort trovata senza vita Shock nel giorno di festa La vicina ha dato l’allarme

Una tragica scoperta ha scosso il quartiere nel giorno di festa: Vasilica Potincu, trentacinquenne escort di origini romene, è stata trovata senza vita nel suo appartamento in via Stelvio. La vicina che ha dato l'allerta ha raccontato la drammatica scena, mentre la comunità resta sconvolta e in preda alla confusione, attendendo risposte su un episodio tanto inquietante quanto misterioso.

"Hanno visto aperta la porta dei vicini, nel toccarla si sono accorti del corpo a terra. Si sa pochissimo, c’è tanta confusione". A parlare è una vicina di casa di Vasilica Potincu, trentacinquenne di origini romene, escort di professione, trovata morta nel suo appartamento al civico 16 di via Stelvio. Ammazzata nel pomeriggio di festa, mentre tutta Legnano aveva gli occhi puntati sul Palio, sulle strade dove sfilavano le Contrade. La donna sarebbe stata uccisa con svariate ferite da taglio. Il suo corpo giaceva riverso sul pavimento del soggiorno in un lago di sangue. Il ritrovamento è avvenuto nel primo pomeriggio, appunto quando un vicino di casa, notando la porta socchiusa, si è avvicinato, ha spinto l’uscio ed è entrato, scoprendo il cadavere in una pozza di sangue... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Escort trovata senza vita. Shock nel giorno di festa. La vicina ha dato l’allarme

