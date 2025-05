Esce di casa e svanisce nel nulla si cerca un giovane di Capodistria

È di due giorni fa la scomparsa di Damir Huji?, un giovane di trentacinque anni di Capodistria. Uscito di casa per una semplice commissione, il giovane ha preso la sua Twingo e non ha più fatto ritorno. La questura locale ha avviato le ricerche e lanciato un appello per raccogliere informazioni sul suo whereabouts. La famiglia è in ansia e spera in un imminente ritrovamento.

Ha detto "vado in negozio", si è messo alla guida della sua Twingo e non ha più fatto ritorno. La questura di Capodistria ha diramato l'annuncio di scomparsa di Damir Huji?, trentacinquenne di Capodistria sparito nel nulla da due giorni. Sono le 15 del 24 maggio quando dice alla famiglia di... 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Esce di casa e svanisce nel nulla, si cerca un giovane di Capodistria

Esce di casa e svanisce nel nulla: si cerca un 73enne - Sono ore di apprensione per un uomo di 73 anni uscito di casa a Caprona, nel comune di Vicopisano, e svanito nel nulla. Le quadre dei vigili del fuoco di Pisa lo stanno cercando da ieri pomeriggio ... 🔗Secondo ilcuoioindiretta.it

Esce di casa e scompare nel nulla, giorni di angoscia per Martino Caldarelli: si cerca in tutta la Regione - Da quel momento, non si hanno più sue notizie e il suo cellulare risulta irraggiungibile. I familiari, preoccupati, hanno lanciato un appello sui social media per raccogliere informazioni ... 🔗Segnala marsicalive.it