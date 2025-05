Esce di casa di nascosto e scompare nel nulla | ricerche in corso per una 17enne

Una nuova misteriosa scomparsa colpisce la comunità: Delia Panaguta, una 17enne di Bevilacqua, è svanita nel nulla dopo essere uscita di casa di nascosto lo scorso 25 maggio. Le ricerche sono in corso, ma al momento non ci sono tracce della giovane. Questo triste episodio riaccende l'attenzione su un fenomeno preoccupante che coinvolge sempre più adolescenti.

Ancora una giovane scomparsa. L'ultimo episodio, in tal senso, è quello della 17enne Delia Panaguta, classe 2007, allontanatasi dalla propria abitazione di via Casabruciata (a Bevilacqua, frazione di Cento) domenica 25 maggio. Da allora, di lei si sono perse le tracce.

