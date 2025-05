Eroina nei mattoni dal Medio Oriente sequestrati 140 chili di droga a Genova

A Genova, le autorità hanno sequestrato 140 chili di eroina nascosti all'interno di mattoni provenienti dal Medio Oriente. La droga, camuffata in dieci container sbarcati nel porto, era destinata al mercato del Nord Europa. Grazie a un attento controllo, è stata impedita la diffusione di questo ingente carico illecito.

I laterizi, con un impercettibile segno sul lato corto, erano nascosti all'interno di dieci container arrivati via mare dal Medio Oriente e destinati, dopo lo sbarco nel porto di Genova, a essere trasportati verso il Nord Europa...

