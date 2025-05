Eroina nascosta in 60mila mattoni di cemento | maxi-sequestro nel porto di Genova Il video della scoperta

Un'operazione congiunta della Polizia di Stato e dell'Agenzia delle Dogane ha portato al maxisequestro di 140 kg di eroina di alta purezza nel porto di Genova. La droga, occultata all'interno di 60.000 mattoni di cemento provenienti dal Medio Oriente, era destinata al Nord Europa. Questo importante risultato è il frutto di indagini approfondite, rivelando l'efficacia della collaborazione tra le forze dell'ordine.

La polizia di Stato e l’ Agenzia delle Dogane di Genova hanno sequestrato nel porto di Genova di circa 140 chilogrammi di eroina di elevata purezza, nascosti all’interno di dieci container, arrivati via mare dal Medio Oriente e destinati al Nord Europa. L’indagine ha preso avvio da un’attivitĂ d’intelligence, attraverso cui il Reparto Antifrode delle Dogane e gli agenti del Settore Investigativo della Polizia di Frontiera hanno individuato una spedizione sospetta di dieci container pieni di mattoni di cemento provenienti in nave dall’Iran e apparentemente destinati a Varsavia, in Polonia. I poliziotti e i doganieri, coadiuvati da agenti dell’Agenzia europea FRONTEX, hanno deciso di esaminare uno a uno gli oltre 60... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Eroina nascosta in 60mila mattoni di cemento: maxi-sequestro nel porto di Genova. Il video della scoperta

Eroina nei mattoni dal Medio Oriente, sequestrati 140 chili di droga a Genova - A Genova, le autoritĂ hanno sequestrato 140 chili di eroina nascosti all'interno di mattoni provenienti dal Medio Oriente. 🔗continua a leggere

Maxi sequestro al porto di Genova, 140kg di eroina nascosta in mattoni - Un'importante operazione condotta dalla Polizia di Stato e dall'Agenzia delle Dogane di Genova ha portato al sequestro di 140 kg di eroina di alta purezza, trovata nascosta in dieci container provenienti dal Medio Oriente. 🔗continua a leggere

Maxi sequestro al porto di Genova, 140kg di eroina nascosta in mattoni - Un'importante operazione delle forze dell'ordine ha portato al maxi sequestro di 140 chilogrammi di eroina al porto di Genova. 🔗continua a leggere

Centoquaranta chili di eroina nascosta dentro 60mila mattoni: maxi sequestro nel porto di Genova - Genova. La polizia di frontiera e l’agenzia delle dogane di Genova hanno sequestrato 140 chilogrammi di eroina nascosta all’interno di dieci container, arrivati via mare dal Medio Oriente e destinati, ... 🔗Riporta msn.com

Eroina nascosta nei mattoni, maxi sequestro da 140 chili in porto a Sampierdarena - È stato un dettaglio a far scoprire dove era nascosta la droga. Un piccolo segno quasi impercettibile sul lato corto di alcuni mattoni ben nascosti nelle parti più interne dei container. Una volta rot ... 🔗Segnala rainews.it

Eroina nei mattoni, sequestrati 140 chili di droga nel porto di Genova - La polizia di Frontiera e l'Agenzia delle Dogane di Genova hanno concluso un'operazione che ha portato al sequestro in porto di 140 chilogrammi di eroina di elevata purezza nascosti in dieci container ... 🔗Come scrive primocanale.it