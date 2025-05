Eroica Montalcino | Successo Internazionale per la Ciclostorica nella Val d' Orcia

La Eroica Montalcino ha celebrato il suo successo internazionale, incantando ciclisti e appassionati nel cuore della Val d'Orcia. Sulle storiche strade bianche di Siena, i partecipanti, in sella a biciclette d'epoca, hanno rivissuto le tradizioni del ciclismo, tra paesaggi mozzafiato e spirito di avventura. Con sudore e sorrisi, la manifestazione ha rinnovato la sua leggendaria aura, ricordando a tutti il fascino senza tempo della Eroica

In sella a una bici d’epoca, sulle strade bianche delle terre di Siena, attraverso paesaggi senza tempo, rievocando le imprese del passato, con il sudore sulla fronte e il sorriso stampato in faccia: la Val d’Orcia ha rinnovato ieri il suo appuntamento con la leggenda. PerchĂ© leggendaria è l’ Eroica Montalcino, la classica di fine maggio che, con un pizzico di magia, esalta lo sport e la bellezza di questo territorio unico e invidiato dal resto del mondo. E da tutto il mondo, anche in questa nona edizione della ciclostorica, sono arrivati i partecipanti: 2.247 ciclisti hanno raggiunto Montalcino da 36 Paesi, con una significativa partecipazione internazionale, ben il 23 per cento... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eroica Montalcino: Successo Internazionale per la Ciclostorica nella Val d'Orcia

