Erdo?an riceve il presidente ad interim siriano al-Sharaa

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato il presidente ad interim siriano Ahmad al-Sharaa in un incontro significativo per la regione. Questa visita avviene in un contesto di cambiamenti diplomatici, segnati dalla recente revoca delle sanzioni economiche da parte degli Stati Uniti nei confronti della Siria, aprendo nuove opportunità per il dialogo e la cooperazione tra i due paesi.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an riceve il presidente ad interim siriano Ahmad al-Sharaa. La visita di al-Sharaa in Turchia arriva dopo che gli USA hanno revocato le sanzioni economiche sulla Siria. Turchia: Erdo?an riceve il presidente ad interim siriano al-Sharaa Il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an ha incontrato a Istanbul il presidente siriano ad ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Erdo?an riceve il presidente ad interim siriano al-Sharaa

Turchia, Erdogan riceve Rutte “Aumentati gli sforzi per la pace in Ucraina” - Turchia, il presidente Erdogan riceve il numero uno della Nato Rutte "Aumentati gli sforzi per la pace in Ucraina" ... Da msn.com

Zelensky incontra Erdogan ad Ankara - Il presidente ucraino vede il suo omologo turco Erdogan ad Ankara,in Turchia. Dopo il colloquio il leader dell'Ucraina decide quali passi intraprendere nei colloqui di pace con la Russia. A Istanbul ... Lo riporta rainews.it

Premier Meloni riceve Presidente Erdogan per il vertice Italia Turchia. Tra i temi dell’incontro la pace in Ucraina - Il quarto vertice intergovernativo fra Italia e Turchia vede anche un incontro bilaterale fra Erdogan e Meloni È mattina quando Giorgia Meloni accoglie il presidente della Turchia Recep Tayyip ... Secondo informazione.it