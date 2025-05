Erbacce nei terreni privati D' Agosto striglia il sindaco | Far rispettare le ordinanze

In agosto, il sindaco Pasquale D'Agosto del gruppo La Politica che Serve esprime preoccupazione per il degrado in alcune zone di Aversa, sollecitando l'amministrazione comunale a far rispettare le ordinanze sulla pulizia delle aree private e condominiali. La presenza delle erbacce testimonia la necessità di un intervento per garantire decoro e sicurezza nel territorio.

"Anche quest'anno ci tocca ricordare all'amministrazione comunale le ordinanze in tema di pulizia e cura delle aree private e condiminiali". Lo dichiara Pasquale D'Agosto del gruppo La Politica che Serve che denuncia la situazione di degrado in diverse zone di Aversa, dove le erbacce dei... 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Erbacce nei terreni privati, D'Agosto striglia il sindaco: "Far rispettare le ordinanze"

