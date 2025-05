Equivoci dannosi sul concetto di democrazia

In un mondo in cui la democrazia sembra vacillare, Walter Russell Mead, sul Wall Street Journal, pone una domanda cruciale: “Perché i buoni continuano a perdere?”. Durante il Copenhagen Democracy Summit, un incontro annuale fondato da Anders Fogh Rasmussen nel 2018, sono emersi equivoci dannosi sul concetto di democrazia, che richiedono una riflessione profonda e critica per comprendere le sfide attuali e future del nostro sistema politico.

" Perché i buoni continuano a perdere? ”, si chiede Walter Russell Mead sul Wall Street Journal. “Questa era la domanda che tormentava il vostro editorialista di Global View la scorsa settimana al Copenhagen Democracy Summit. L’incontro annuale è stato avviato nel 2018 da Anders Fogh Rasmussen, ex primo ministro danese e segretario generale della Nato. Il Democracy Summit rappresenta quello che un tempo veniva definito il centro vitale della politica occidentale. Per molti partecipanti al summit, compresi i danesi furiosi per le richieste di Donald Trump sulla Groenlandia, i grandi pericoli globali per la democrazia sono Trump, Xi Jinping e Putin... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Equivoci dannosi sul concetto di democrazia

