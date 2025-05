Eoardo Bove | Vorrei continuare a fare il calciatore Fiorentina in Europa? Qualificazione meritata

Edoardo Bove, centrocampista della Roma in prestito alla Fiorentina, esprime la sua determinazione a tornare in campo dopo il malore subito durante la partita contro la Fiorentina. Il giovane talento guarda al futuro con speranza, desiderando continuare la sua carriera calcistica e contribuire al successo della squadra, che si è guadagnata un meritatissimo accesso ai tornei europei.

Roma, 26 maggio 2025 – Il sogno di Edoardo Bove, comprensibilmente resta quello di tornare in campo. Il centrocampista in prestito alla Fiorentina nella stagione appena conclusa (il suo cartellino è della Roma) non molla e spera di poter tornare a giocare dopo il malore in campo durante Fiorentina-Inter del 1° dicembre scorso. Così a margine della conferenza stampa di presentazione del centro sportivo Casaviola in via della Camilluccia a Roma, risponde così a chi gli chiede se si vede in futuro a fare il tecnico: "Fare l'allenatore o il dirigente in un futuro? Allenare è difficilissimo, non riesci mai a staccare e pensi sempre alla formazione e a come far giocare al meglio la squadra... 🔗 Leggi su Lanazione.it