Enzo Paci chiude la stagione del Sipario Strappato con Uh! Dalla clava a Tik Tok

Sabato 31 maggio, alle 21, il Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano ospita Enzo Paci con lo spettacolo "Uh! Dalla clava a Tik Tok", scritto in collaborazione con Matteo Monforte. Questo evento segna la conclusione della stagione teatrale, promettendo una serata ricca di risate e riflessioni. Un'occasione imperdibile per salutare la stagione con la brillante comicità di Paci.

