Enuresi primaria | cause fisiologiche errori gestionali e consigli pratici dei pediatri SIP

L'enuresi primaria, comunemente nota come pipì a letto, è un disturbo che coinvolge molti bambini in età scolare, con effetti significativi sul loro benessere emotivo. Questo articolo esplora le cause fisiologiche, gli errori di gestione e offre consigli pratici dai pediatri della Società Italiana di Pediatria (Sip) per affrontare questa problematica e sostenere i piccoli nel superare questa fase delicata.

Pipì a letto è un disturbo che riguarda numerosi bambini in età scolare e, sebbene spesso venga etichettato come un fastidioso inconveniente, ha implicazioni ben più profonde sul benessere emotivo e psicologico dei piccoli. Un'analisi recente, presentata dalla Società italiana di pediatria (Sip) in occasione dell'80° Congresso italiano di pediatria a Napoli il 28 maggio,

