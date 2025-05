Enrico Casella | Tre Europei vinti in quattro anni quest’anno era difficile D’Amato non era in forma

L'Italia continua a brillare nella ginnastica artistica, aggiudicandosi il terzo titolo europeo in quattro anni. Nonostante le difficoltà e le cinque cadute durante la gara a squadre agli Europei 2025 di Lipsia, la Nazionale ha dimostrato una resilienza straordinaria, confermando la sua leadership nel panorama continentale. La competizione si è rivelata una prova impegnativa, ma il talento della squadra ha prevalso ancora una volta.

L'Italia ha vinto la gara a squadre degli Europei 2025 di ginnastica artistica, imponendosi a Lipsia (Germania) nonostante cinque cadute. La nostra Nazionale ha conquistato il terzo titolo nelle ultime quattro edizioni della rassegna continentale, a dimostrazione dell'elevata caratura del movimento tricolore femminile. Alice D'Amato, Manila Esposito, Sofia Tonelli, Giulia Perotti ed Emma Fioravanti sono salite sul gradino più alte podio, iniziano con un successo il nuovo quadriennio. Enrico Casella ha analizzato la prestazione attraverso i canali federali, alla guida di un gruppo che la scorsa estate si è messa al collo l'argento alle Olimpiadi di Parigi 2024: " Negli ultimi quattro anni abbiamo vinto tre volte e abbiamo fatto un secondo...

