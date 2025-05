enel green power aumenta partecipazione in impianti eolici usa con accordo di swap

Enel Green Power North America (EGPNA) ha recentemente siglato un accordo di swap con Gulf Pacific Power (GPP), aumentando così la propria partecipazione indiretta in impianti eolici negli Stati Uniti. Questa operazione porta la quota di EGPNA al 51% in alcune società, consolidando ulteriormente il suo impegno verso le energie rinnovabili e la sostenibilità nel mercato energetico americano.

Enel Green Power North America ("EGPNA") ha firmato un accordo di swap con Gulf Pacific Power ("GPP"). Per effetto dell'accordo Enel Green Power North America aumenterà la propria partecipazione indiretta in alcune società titolari di impianti eolici portandola al 51% in cambio delle sue partecipazioni, una del 100% e altre indirette di minoranza, in diverse società titolari di impianti eolici, e di un corrispettivo per cassa. Lo si legge in una nota di Enel nella quale si spiega che al perfezionamento dell'operazione, Enel aumenterà la propria capacità installata netta consolidata negli Stati Uniti di 285 MW...