Enaip celebra la fine dei corsi con una sfilata di moda in Piazza della Libertà

L'Enaip festeggia la conclusione dei corsi di formazione con un evento esclusivo: una sfilata di moda nella suggestiva piazza della Libertà. L’appuntamento è per venerdì 30 maggio alle 21, dove "Bright Side of the School" metterà in luce il talento e la creatività degli studenti, dando vita a una serata ricca di stile e innovazione. Un'occasione imperdibile per celebrare il lavoro svolto durante l’anno!

