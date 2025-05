Empoli retrocesso | sconfitta amara contro il Verona nonostante il gol di Fazzini

L'Empoli vive un'incredibile delusione dopo la sconfitta contro il Verona, che costa la retrocessione. Nonostante il gol di Fazzini e una prima reazione incoraggiante, la squadra non riesce a capitalizzare e termina la partita con un timido tiro in porta al 75'. Una situazione amara che lascia i tifosi e il club con il cuore in pezzi, mentre il sogno di salvezza svanisce.

di Simone Cioni Stavolta il miracolo non è riuscito. Sul più bello, l’ Empoli si smarrisce. Ancora un avvio choc con il Verona subito in vantaggio, poi una buona reazione e il pari a fine primo tempo non bastano perché nella ripresa l’unico tiro in porta (innocuo) degli azzurri arriva al 75’ con il neo entrato Anjorin. Una retrocessione che fa male, con tante attenuanti, ma anche con tanti limiti emersi nei momenti chiave della stagione. Per la terza volta di fila D’Aversa propone lo stesso undici iniziale con la sola eccezione di Goglichidze al posto di Marianucci. La partita inizia nel peggior modo possibile: Serdar si destreggia al limite dell’area e infila l’angolino basso alla destra di Vasquez... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli retrocesso: sconfitta amara contro il Verona nonostante il gol di Fazzini

