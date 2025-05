Empoli retrocesso in Serie B | delusione al Castellani dopo sconfitta con Hellas Verona

L'Empoli vive un momento di profonda delusione dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona, che sancisce la retrocessione in Serie B. Dal trionfo esultante del 26 maggio 2024, il Castellani si trasforma in un luogo di lacrime. Al triplice fischio finale, non ci sono festeggiamenti, solo la consapevolezza di un sogno che svanisce, lasciando un vuoto nel cuore dei tifosi. Il 'miracolo' stavolta non è riuscito.

Dall'irrefrenabile gioia del 26 maggio 2024 alle lacrime di ieri sera. Stavolta al triplice fischio finale di Empoli-Hellas Verona non c'è stata nessuna invasione di campo, ma solo tanta delusione. Dopo quattro anni l'Empoli torna in B, stavolta il 'miracolo' non è riuscito. Il tutto al termine di un'altra serata di passione. Novanta minuti di febbrile attesa. Occhi puntati sul terreno di gioco. Cuore che batte a mille. Cori al ritmo di tamburi e battito di mani, sciarpe che ondeggiano, bandiere che sventolano, tanti, tantissimi vessilli biancazzurri. All'arrivo allo stadio Castellani del pullman dei giocatori beniamini di casa partono subito i primi cori di benvenuto e poi fumogeni e grida di incoraggiamento...

