Emmanuel Macron la Russia lo sfotte | È stata la mano del Cremlino

In un episodio che ha suscitato polemiche e ironia, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha condiviso un video su Telegram in cui si vede Emmanuel Macron arrivare in Vietnam con la moglie Brigitte. La clip, in cui la premiere dame appare colpire il marito con un gesto affettuoso ma ambiguo, è stata sfruttata dal Cremlino per deridere il presidente francese.

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha rilanciato su Telegram il video dell'arrivo in Vietnam del presidente francese Emmanuel Macron con la moglie Brigitte, che ha datto discutere perché la mano della premiere dame sembra colpire il volto del marito con uno schiaffo. Zakharova ha ironizzato sull'episodio, dicendo che "forse è stata la 'mano del Cremlino'". "Era un momento in cui il presidente e sua moglie si stavano rilassando scherzando un'ultima volta prima dell'inizio del viaggio", ha sminuito l'Eliseo. E poi lo stesso Macron in persona si è espresso sull'accaduto, dicendo che lui e la moglie stavano "scherzando"... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Emmanuel Macron, la Russia lo sfotte: "È stata la mano del Cremlino"

