Emma Marrone gelo per il regalo di compleanno Scarta davanti a tutti e la sorpresa è imbarazzante

Emma Marrone ha festeggiato il suo compleanno in modo indimenticabile, circondata da affetto e sorrisi. Tuttavia, un regalo speciale ha portato a un momento imbarazzante, svelato sotto gli occhi di tutti. Tra musica e calore, la sua giornata è stata un mix di emozioni, tra affetto sincero e sorprese inaspettate, che hanno reso il suo compleanno ancora più memorabile.

Tra sorrisi, musica e affetto sincero, Emma Marrone ha festeggiato il suo compleanno con quella grinta contagiosa che la rende così amata dal suo pubblico. Una giornata scandita non solo da messaggi carichi di amore e da una cascata di auguri da parte di fan e colleghi, ma anche da un regalo tanto imprevisto quanto esilarante, capace di rubare la scena e far esplodere il web in una risata collettiva. A sorprenderla ci hanno pensato alcuni degli amici più stretti, tra cui il cantante Olly e la musicista Juli, che le hanno consegnato un oggetto davvero fuori dal comune. Una trovata goliardica che ha scatenato le risate degli invitati alla festa e, a giudicare dalle reazioni online, anche di migliaia di follower... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Se ne parla anche su altri siti

Emma Marrone in lacrime per il suo compleanno: il regalo dedicato al papà - Sulle storie Instagram della Marrone, è comparso un messaggio toccante da parte dei suoi fedeli fan, la Brown Crew, che ha deciso di fare un regalo molto speciale per il suo compleanno. In nome di ... Secondo rumors.it

Emma a Domenica In: «Sanremo un regalo, mi ha stimolata. Ora sono pronta per il nuovo album» - Emma Marrone, spunta un uomo nella sua vita: lo scatto su Instagram. Da tempo, ormai, i fan di Emma aspettano il momento in cui la cantante finalmente presenterà l’uomo della sua vita. Riporta informazione.it

Che tempo che fa, Emma Marrone e il regalo poco gradito di Luciana Littizetto e Fabio Fazio - Che tempo che fa, Emma Marrone riceve un regalo poco gradito da Luciana Littizetto e Fabio Fazio e il disappunto le si legge in faccia; ecco cos'è successo Ospite a Che tempo che fa, Emma Marrone ha ... Da bigodino.it

Emma - Sarò Libera