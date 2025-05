Emma Marrone festeggia il compleanno con la torta personalizzata | “Non me ne frega niente”

Emma Marrone ha recentemente festeggiato il suo compleanno circondata dagli amici, tra risate e gioia. La torta, sorprendentemente personalizzata, portava un messaggio che racchiude il suo approccio alla vita: "Non me ne frega niente". Scopri di più su come la cantante ha festeggiato questo giorno speciale e il significato dietro le sue parole!

Emma Marrone ha festeggiato il compleanno con gli amici. Sulla torta di compleanno c'era un messaggio che riassume alla perfezione il suo modo di vivere!

Emma Marrone compie 41 anni: una festa tra amici e un ricordo toccante per il padre - Emma Marrone ha festeggiato i 41 anni con una cena tra amici, ricordando il padre Rosario, scomparso nel 2022. La serata è stata segnata da emozioni e affetto sui social. Si legge su ecodelcinema.com

Emma Marrone compie 41 anni, le parole in lacrime: “Dormo ancora con mamma, rido moltissimo di me” - In un post su Instagram Emma Marrone ringrazia i fan per gli auguri di compleanno: la cantante oggi compie 41 anni e per l'occasione ha omaggiato il suo ... Lo riporta fanpage.it

Emma Marrone compie 41 anni. «Mi manca da morire sentirmi dire “Buon compleanno Lupacchiotta mia”» - «Un anno in più. Dormo ancora nel lettone con mamma. Non ho più paura del buio. Piango più spesso. Ma soprattutto rido molto, moltissimo di me», ha scritto la cantante su Instagram D omenica 25 maggio ... Scrive iodonna.it